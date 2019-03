Parma, Dimarco: "Vittoria importantissima, ora siamo più tranquilli"

Fonte: Parmalive.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in mixed-zone, Federico Dimarco ha così parlato dopo il successo del suo Parma contro il Genoa: "Non giocavo dal 30 settembre: essere tornato dopo così tanto con una vittoria così sofferta e meritata, è qualcosa di incredibile".

E' stata una partita sul filo dell'equilibrio.

"Sul filo dell'equilibrio mica tanto, abbiamo dominato per gran parte del match. Forse solo nei primi minuti della ripresa ci hanno messo un po' sotto, però siamo stati bravi a tenere in piedi la partita e a segnare".

Si può dire che siete vicini alla salvezza?

"Questo era uno scontro diretto importante. Non avendo fatto punti nelle partite precedenti, era fondamentale vincere: questi tre punti ci staccano ulteriormente dalla zona retrocessione".

Era importante anche ritrovare il successo al Tardini.

"Sì, ma credo che sia importante fino ad un certo punto: non cambia niente fare i punti in casa o in trasferta".

Qual è il tuo obiettivo personale per questo finale di stagione?

"Io devo continuare a lavorare, cercherò di farmi trovare sempre pronto".

Ora arriva la Lazio.

"Andremo a Roma e ce la giocheremo. Sappiamo che è una partita difficile, ci metteranno in difficoltà, però siamo consapevoli dei nostri mezzi".

Adesso potete giocare a mente leggera.

"Sì, adesso siamo un po' più tranquilli. Questa è una vittoria veramente importante".