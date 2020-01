© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il riscatto, annunciato oggi, Gaston Brugman, che è ora a tutti gli effetti un giocatore del Parma, ha anche allungato il proprio rapporto coi biancocrociati. Il centrocampista uruguaiano, arrivato la scorsa estate in Emilia, aveva firmato un contratto fino al 30 giugno 2022 e come rivela la redazione di ParmaLive.com, in queste ore ha ulteriormente prolungato il proprio legame coi ducali, ora a scadenza 2023. Brugman è uno dei nomi chiacchierati per il mercato in uscita ma la società crede nel giocatore, e non ha intenzione di privarsene nonostante le molte offerte giunte fino ad ora.