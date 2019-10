Fonte: Parmacalcio1913.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di prevenzione seguiti da attivazione e torellini. L’allenamento è proseguito con un’esercitazione tattica, giochi di posizione ed è stato concluso da una partita su porzione ridotta del campo.

Lavoro differenziato per Vincent Laurini. Terapie per Bruno Alves e Roberto Inglese. Andreas Cornelius durante l’allenamento di questa mattina ha accusato un dolore ai flessori della coscia sinistra e domani verrà sottoposto ad accertamenti.

Il Parma Calcio comunica inoltre che Alberto Grassi verrà domani sottoposto ad intervento di pulizia articolare al ginocchio destro da parte del Dr. Paolo Adravanti. L’intervento si è reso necessario dato il persistere della sintomatologia dolorosa che ne stava limitando l’attività agonistica.

Domani, giovedì 24 ottobre, per i crociati è in programma una seduta mattutina a porte chiuse che avrà inizio alle 11.00. Il Parma sabato pomeriggio sarà impegnato a San Siro contro l'Inter.