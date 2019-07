Parma, dopo Laurini si puntano Mattiello e Kulusevski

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Molto attivo il Parma in queste prime fasi del mercato. Il club ducale sta definendo con il Napoli le operazioni Sepe (a titolo definitivo) e Grassi (ancora in prestito), mentre dalla Fiorentina arriverà Laurini. Non sono gli unici colpi in programma: nei prossimi giorni, con l'Atalanta, si parlerà di Mattiello e Kulusevski. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.