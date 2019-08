Parma, dopo Pezzella focus tutto sulle cessioni: 3 over sono di troppo

E' di ieri il comunicato ufficiale della cessione in prestito con diritto di riscatto di Giacomo Ricci alla Juve Stabia. Con l’addio dell’ex terzino della Carrarese, la lista degli “over” del Parma passa da 25 a 24, sempre al fronte di 6 “under”, a cui è stato aggiunto di recente il neo acquisto Pezzella. Tra questi 24 sono presenti anche Lorenzo Simonetti, Gianni Munari e Yves Baraye, giocatori che non fanno più parte del progetto e che sono in attesa di nuove avventure lontane da Parma. Per il primo c'è il Carpi in chiusura, il senegalese è diretto al Gil Vicente mentre l'esperto centrocampista potrebbe anche appendere le scarpe al chiodo senza una nuova avventura.

Senza giovani provenienti dal vivaio, per la stagione 2019-20, il Parma potrà presentare in lista solo 21 giocatori “over”, a cui andranno aggiunti appunto gli Under 22, che al momento sono Adorante, Alastra, Kulusevski, Minelli, Karamoh e Pezzella. La priorità di questi ultimi quattro giorni di trattativa è dunque sempre la stessa: sfoltire ancor di più la rosa, per evitare di ritrovarsi in spiacevoli situazioni con giocatori fuori lista. Tra gli “over”, sono sempre sotto la lente di ingrandimento le situazioni di Fabio Ceravolo e Luca Rigoni, che nonostante il rinnovo potrebbe partire o venire escluso dalla rosa utilizzabile per la Serie A.

24 Over: Luigi Sepe, Simone Colombi, Riccardo Gagliolo, Kastriot Dermaku, Simone Iacoponi, Matteo Scozzarella, Alberto Grassi, Gaston Brugman, Josè Machin, Antonino Barillà, Luca Rigoni, Gianni Munari, Yves Baraye, Luca Siligardi, Roberto Inglese, Mattia Sprocati, Fabio Ceravolo, Bruno Alves, Vincent Laurini, Hernani, Juraj Kucka, Gervinho, Andreas Cornelius, Lorenzo Simonetti.

6 Under 22: Andrea Adorante, Fabrizio Alastra, Alessandro Minelli, Dejan Kulusevski, Yann Karamoh, Giuseppe Pezzella.