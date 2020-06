Parma, dove eravamo rimasti? 0-1 con la SPAL in un pomeriggio surreale. Prima la vittoria col Sassuolo

Sabato, finalmente, si ritorna in campo, la Serie A riprenderà e sarà proprio il Parma a dare il calcio d'inizio del campionato italiano post Covid-19. I crociati, in trasferta a Torino nel recupero della 25esima giornata, ripartiranno dai granata, e dopodiché inizierà un percorso lungo quaranta giorni che vedrà tredici avversari. Ma dove si era fermata la squadra di D’Aversa? Era l'otto marzo, si giocava in un Tardini deserto, e a far visita ai crociati arrivava la SPAL di Gigi Di Biagio, con gli occhi d’Italia puntati addosso, essendo la prima gara del calcio che provava a convivere con la pandemia (che ancora non era tale). Orario d'inizio 12.30, orario del fischio d'inizio 13.45.

Sì perché proprio mentre le squadre stavano per scendere in campo successe qualcosa: l’arbitro di giornata, il Signor Pairetto, non era sceso sul campo di gioco, richiamato dal designatore Rizzoli. Qualche minuto prima infatti, intorno alle 12, il Ministro Spadafora aveva annunciato lo stop del calcio, proprio mentre Parma e SPAL erano intente a riscaldarsi in campo. Risultato? Partita posticipata di mezz’ora, poi di altri 45 minuti, con il calcio d’inizio fissato per le 13.45. La partita iniziò per quell’ora terminando in favore della SPAL, sempre più bestia nera dei crociati. Il risultato tecnico fu abbastanza deludente, con le squadre poco brillanti e con poco spettacolo. Fu il canto del cigno del calcio italiano, che il giorno dopo mise la parola fine dopo Sassuolo-Brescia. Quel Sassuolo che, ad oggi, è l’ultimo avversario battuto dal Parma in campionato, il 16 febbraio, nella 24esima giornata. Gol decisivo di Gervinho, che col Toro probabilmente non partirà dall’inizio. -4 alla ripresa, si riparte da qui.