Parma, due strade per Calaiò: addio o rinnovo ed eredità di Lucarelli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

I discorsi sono già iniziati, il Parma e il suo entourage sono in continuo contatto ma una decisione non è stata ancora presa: per Emanuele Calaiò le strade sembrano due. Fare posto ad un attaccante di maggior nome nella rosa ducale e accettare la corte dei vari club di Serie B pronti a puntare forte sulle sue qualità tecniche ma anche carismatiche per provare a imitare i ducali e salire in massima serie, oppure restare ed ereditare il posto di Alessandro Lucarelli non sul campo ma nello spogliatoio. Un leader in grado di aiutare i più giovani, un senatore cui legarsi nei momenti più duri della stagione e che faccia da punto di riferimento non solo per la squadra ma anche per la dirigenza. Il tutto condito da un rinnovo di un anno che possa allungare la carriera del giocatore almeno fino ai suoi 38 anni: una possibilità che forse va contro la logica ma che naturalmente alletta una dirigenza che ben conosce le doti carismatiche di uno dei leader dello spogliatoio. Lo riporta Parmalive.com.