Parma, ecco Carli: "Ho tantissimo entusiasmo. Non vedo l'ora di iniziare questa avventura"

Nuova avventura per Marcello Carli, annunciato oggi come nuovo direttore sportivo del Parma. In attesa della presentazione ufficiale, il ds ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito del club crociato: "Intraprendo questa nuova avventura con grandissimo entusiasmo e con voglia di mettermi in gioco in una realtà, quella di Parma, che non ha certo bisogno di presentazioni. Per me si tratta di una grande opportunità e non vedo l’ora di iniziare".