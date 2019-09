© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A mercato concluso, i 20 club di Serie A hanno comunicato la lista che comporrà la rosa a disposizione del tecnico per la stagione 2019/2020. Nel corso del campionato sarà poi possibile schierare senza limiti qualsiasi calciatore under 22 (i nati dal 1997 in poi). Di seguito la lista del Parma:

PARMA 2019-2020 - 20 giocatori + 6 Under 22

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Luigi Sepe, Simone Colombi, Riccardo Gagliolo, Kastriot Dermaku, Simone Iacoponi, Matteo Scozzarella, Alberto Grassi, Gaston Brugman, Antonino Barillà, Roberto Inglese, Mattia Sprocati, Matteo Darmian.

Altri elementi della rosa: Bruno Alves, Vincent Laurini, Hernani, Juraj Kucka, Gervinho, Andreas Cornelius.

Under 22: Andrea Adorante, Fabrizio Alastra, Dejan Kulusevski, Yann Karamoh, Giuseppe Pezzella, Emerson Espinoza.