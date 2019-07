Parma, ecco Laurini: "Già da un anno si parlava del mio trasferimento"

© foto di Federico De Luca

“Sono partito da lontano, sono partito dall’Eccellenza e sono arrivato in Serie A. Sono felice di essere arrivato qui". A parlare direttamente dal ritiro di Prato allo Stelvio è Vincent Laurini, nuovo acquisto del Parma: "Questa è una grande società – le parole riportate dal sito ufficiale del club – con una storia incredibile dietro. Darò il massimo e spero di fare bene. Fare le categorie ti forgia, devi dare qualcosa in più. Se siamo arrivati in Serie A significa che abbiamo lavorato tanto ma bisogna continuare così. La Serie A è un campionato che conosco bene, ho totalizzato oltre 100 presenze. Adesso voglio fare bene qui a Parma. Ho sempre trovato gruppi e squadre vincenti – continua – quando vinci c’è entusiasmo e c’è qualcosa in più. Sono stato bene ovunque sono stato, sia con i compagni sia in città. E sono certo che a Parma troverò altrettanto se non di più”.

Sul ruolo: “Io ci provo a fare bene entrambe le fasi, poi non devo giudicare io le mie prestazioni. Un terzino per prima cosa deve pensare a difendere, gioca dietro e quindi l’obiettivo principale è non far prendere gol alla squadra. Poi se si riesce a dare qualcosa di positivo in fase offensiva è ancora meglio“.

Il Parma e Laurini, vicini già in passato? “Sì, è vero che si parla da un anno del mio trasferimento qui al Parma. Volevo venire ed era il mio obiettivo. Lo scorso anno non se n’è fatto nulla, a gennaio ero molto vicino però poi alla fine abbiamo deciso di restare a Firenze. Appena è arrivata a giugno questa opportunità l’ho colta al volo, sono molto felice di essere arrivato adesso a giugno e darò il massimo per questa squadra“.

A Parma una grande tradizione di giocatori francesi: “E’ vero che qui a Parma sono passati tanti calciatori francesi, tanti campioni che hanno vinto molto. Hanno fatto la storia di questa squadra e io spero di fare anche soltanto l’1% di quello che hanno fatto loro, sarebbe già enorme“.