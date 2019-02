Parma, ecco Schiappacasse. Se sboccia è felice pure il Cholo Simeone

Arriverà alla fine del Sudamericano Sub 20, e lo farà accompagnato da una certa fama. Nicolas Schiappacasse è un ragazzino che ha appena compiuto 20 anni che prometteva tantissimo e sinora ha mantenuto meno del previsto: ha ancora tempo per affermarsi e il Parma può essere il posto giusto. La società emiliana ha preso in prestito per 18 mesi uno che ha giocato in tutte le nazionali giovanili dell’Uruguay, che ha debuttato nel River Plate uruguaiano a 16 anni, primo ’99 della Liga, e sul quale ha messo gli occhi l’Atletico Madrid che sperava di ripetere con lui il grande colpo messo a segno col Kun Aguero. Esterno d’attacco tecnico e di gran mobilità, all’Atletico sperano che al Parma possa completare la sua maturazione. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.