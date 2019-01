© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Poche ore fa, il PAOK Salonicco ha battuto nettamente il Panachaiki in una gara di Coppa di Grecia (5-0 il risultato finale). La cosa interessa - e non poco - l'universo Parma perché, in mixed zone, il centrocampista marocchino Omar El Kaddouri ha parlato così delle notizie di mercato a proposito del suo futuro: "Non sono semplici voci, è tutto vero: ci sono dei club interessati, ma sono focalizzato sulla squadra. Non so cosa succederà, il mio procuratore sta lavorando per il mio bene".