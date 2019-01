Parma, El Kaddouri vicino: il marocchino oggi ha incontrato Savvidis

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Le parole di Faggiano avevano lasciato pensare ad un Parma in procinto di mollare Omar El Kaddouri, ma il marocchino è un pallino fisso per il direttore sportivo, che ha intenzione di aspettarlo fino alla fine. Sappiamo che Răzvan Lucescu, tecnico del PAOK Salonicco, ha posto il veto sull'addio del calciatore e lo ha rilanciato titolare nella sfida vinta contro il Panionios sabato scorso (con un assist e un giallo per il fantasista ex Empoli), ma sembra una mossa tardiva e insufficiente a convincere il giocatore a rimanere bianconero. Tutt'altro, stando a quanto da noi raccolto: El Kaddouri è più che mai deciso a tornare in Italia e spinge per la cessione immediata ai crociati, al punto da declinare immediatamente un'altra proposta arrivatagli nelle ultime ore, dallo Standard Liegi. Al punto, e queste sono le ultime che arrivano dalla Grecia, da aver ribadito direttamente al patron Ivan Savvidis la sua volontà di firmare col Parma e lasciare la Grecia in un incontro avvenuto in mattinata.