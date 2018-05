Parma, Faggiano: “D'Aversa resta. Cercheremo collaborazioni con le big

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, ha parlato a Radio Anch'io Sport della promozione in Serie A e dei piani per la prossima stagione: “C'è stato un lavoro di gruppo importante grazie a un gruppo di parmigiani che hanno tenuto il Parma a galla dopo il fallimento a cui poi si è aggiunto un gruppo dalla Cina che sta investendo molto in giro per l'Europa. Serie A? Il Parma ha un'altra storia con tutto il rispetto del Benevento o altre e dobbiamo iniziare a costruire in maniera intelligente senza prendere giocatori che non possiamo permetterci per evitare di compromettere tutto quello che è stato fatto in questi anni, non prenderemo dei nomi tanto per fare, ma cercheremo di costruire a giugno una squadra che non debba essere ritoccata. L'ambizione non manca e stiamo lavorando già per il futuro cercando di guardare a lungo raggio avviando anche qualche collaborazione con squadre di prima fascia per la crescita di qualche giovane interessante. - conclude Faggiano - D'Aversa rimane sicuro”.