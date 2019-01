Parma, Faggiano alza il pressing per arrivare a Stepinski

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Parma alza il pressing per Mariusz Stepinski. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, infatti, i ducali sono pronti a rilanciare per convincere il Chievo a lasciare partire il giovane attaccante polacco in questa finestra di mercato. Stepinski, che piace anche al Genoa, viene considerato infatti la perfetta alternativa a Roberto Inglese.