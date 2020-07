Parma, Faggiano: "Andate a vedere su Kulusevski contro l'Inter se non sono andati al VAR"

Il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli degli episodi arbitrali: "Andate a vedere su Kulusevski contro l'Inter se non sono andati al VAR. Per non parlare di Roma, ma lì già andiamo lontani. Anche il rigore contro a Verona, quando vincevamo 1-0. Non torno sulla partita col Napoli - riporta TuttoNapoli.net - ma dico questo per far capire che fare l'arbitro non è una cosa semplice. Bisogna parlare di questi problemi in Lega per aiutare il sistema calcio. Dobbiamo aiutare gli arbitri, lo dico io che per primo mi arrabbio quando sbagliano contro di noi".