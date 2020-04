Parma, Faggiano: "Anno zero del calcio. Chi parla di ricorsi non ha buonsenso"

Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss in merito ad una eventuale ripresa del campionato e sull'attuale situazione di emergenza: "La prima cosa è la salute, poi si vedrà. Sento parlare di maxi ritiri, io non sono né a favore né e sfavore di giocare. Dovessimo rigiocare, e se lo facessimo a porte chiuse spero non ci siano polemiche. Se ricominciamo lo facciamo compatti e uniti. Ho detto che si doveva giocare quando si poteva, finire quando si poteva e ricominciare con le stesse pause, quindi a dicembre o novembre. Dato che nel 2021 ci saranno gli Europei, allora giochiamo due partite a settimana la prossima stagione. Non diamo numeri o giorni che non si possono rispettare. Da questa situazione si vede chi è appassionato di calcio e chi no. Ripartiamo come anno zero. Non si capisce che siamo in una pandemia, andate a vedere come si sta a Parma, Brescia o Bergamo. Ho sentito un mio ex collaboratore che diceva che sono morti tanti parenti di amici. Questa è la vita. Sento parlare di ricorsi e non ricorsi, ci vuole solo buonsenso".