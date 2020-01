© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il ds del Parma, Daniele Faggiano, ha aperto così alla partenza di Gervinho ( destinazione Al-Sadd ) nell'intervista concessa a Sky Sport la notte prima della sirena finale del calciomercato invernale: "In questo momento è meglio se non ne parlo. Ha richieste, è inutile nasconderci. Penso che a lui piaccia cambiare aria ogni tanto, e a noi crea un po' di disagio. Non so se se ne vada per i soldi o perché voglia cambiare aria...".