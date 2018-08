Parma, Faggiano: "Biabiany ha fatto tutto per tornare. Gervinho ha voglia"

Il ds del Parma Daniele Faggiano, intervenuto oggi in conferenza stampa, ha parlato così dei tre nuovi acquisti ducali in conferenza stampa: "Biabiany, Gervinho e Sprocati sono ragazzi e calciatori che volevamo a tutti i costi. L'ultimo lo seguivo da gennaio scorso. È un ragazzo duttile ed abituato a sacrificarsi. Biabiany ha fatto di tutto per tornare al Parma, è molto legato a questa città. È venuto a darci una mano. Lo abbiamo messo un mesetto in naftalina a Milano, si è allenato da solo, ma è tornato perché è contata molto la sua volontà. Deve tornare il calciatore che conosciamo tutti. Siamo una neopromossa ma siamo sempre il Parma. Gervinho è venuto con lo spirito giusto, vuole fare bene per la Coppa d’Africa. Questa è stata un’operazione dura per le nostre casse, lui ci è venuto incontro agevolandoci, dunque si vede la voglia da parte di sua di ripartire da qui. Vuole fare bene per disputare la Coppa d'Africa. Sprocati è un calciatore che viene dalla Lazio, ha sempre fatto grandi campionati. Io lo seguo da sempre, ma lui non lo sa. Ad un certo punto della sua carriera si stava perdendo poi è stato bravo a dimostrare che può giocare a determinati livelli. La Lazio lo ha preso, lo scorso anno avevo già provato a prenderlo a gennaio ma le cifre non erano accessibili alle nostre tasche. Noi pensiamo alla SPAL, che ha vinto a Bologna: è una buonissima squadra, costruita bene con un allenatore preparato che conosce le insidie della Serie A". Lo riporta ParmaLive.