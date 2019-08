Parma, Faggiano: "Ci servono altre tre pedine. Conti saltato? Vediamo"

© foto di Federico Gaetano

Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky in vista degli ultimi dodici giorni di mercato: "Ci siamo complicati la vita da soli l'anno scorso ma solo per gli infortuni di Gervinho e Inglese, non per altro. Dell'anno scorso sono soddisfatto, va bene salvarsi una partita prima visto che alla partenza ci davano tutti per retrocessi. Mi aspetto qualcosa in più, ma non deve essere un assillo".

Conti è sfumato?

"Se lo dite voi... negli ultimi giorni di mercato può succedere di tutto. Abbiamo fatto un sondaggio ma vediamo le intenzioni del Milan e del giocatore".

Due esterni e un difensore centrale: questi sono i giocatori che mancano al Parma.

"Mancano, è vero, ma dobbiamo essere attenti al budget. Abbiamo diverse opzioni e occasioni che stiamo valutando, sappiamo dove intervenire in un reparto che è stato toccato poco".

Il ritorno di Inglese è il grande colpo per il Parma?

"Per il Parma è un grande colpo, è importante averlo ripreso e lui è stato bravo a volerci a tutti i costi. Devo dire grazie al Napoli, è stato di parola, forse anche grazie agli affari degli anni precedenti".

Dalle grandi ti aspettavi di più in sede di mercato?

"Penso al mercato del Parma, già abbiamo tante difficoltà... non guardo le altre. Chiaro che meno si rinforzano e meglio è per noi. Mi aspetto qualcosa dall'Inter negli ultimi giorni".

Per l'esterno a sinistra a che punto siete?

"Stiamo valutando, siamo avanti su quel giocatore che sanno tutti (Giuseppe Pezzella, ndr), speriamo di chiudere. Ma finché non c'è l'ok dei Pozzo è un giocatore dell'Udinese".