Parma, Faggiano difende D'Aversa: "Tanti dovrebbero apprezzarlo di più"

Fonte: ParmaLive.com

© foto di Andrea Cantini

Daniele Faggiano, in un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, ha raccontato come ha allestito un Parma ormai prossimo alla salvezza, a partire da mister D'Aversa: "Per me, in tanti dovrebbero apprezzarlo di più. Salvezza? Siamo contenti di quanto fatto, ma manca ancora qualcosa per poter festeggiare. Il mister ha vinto due campionati e si sta per salvare, ha fatto grandi risultati, è un tecnico che vale. E' normale che la gente voglia sempre vincere, ma la nostra società è nuova e nata da poco. Credo ci sia da tenere in considerazione il fatto di fare un passo alla volta. Gervinho e Inglese sono stati due giocatori fondamentali, ma vedere anche giocare elementi come Iacoponi, Scozzarella e Barillà mi ha riempito d'orgoglio".

Bruno Alves: "E' l'esempio della professionalità e della voglia di arrivare, non ci sta mai a perdere ed è un vero e proprio leader. Lo volevano Juventus e Inter, ma non ho mai pensato di perderlo a gennaio. Avevamo appena parlato del rinnovo e di un progetto che si sarebbe basato su di lui. Gervinho? È nostro, noi vogliamo tenerlo. L'idea è di ripartire da lui".