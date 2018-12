© foto di Federico Gaetano

Il d.s. del Parma Daniele Faggiano ha concesso una breve intervista a DAZN prima del kick-off della sfida tra gli emiliani e la Roma: "Mi dispiace per quello che è successo a Koulibaly, per me Gervinho è un fratello, Bruno Alves è un fraetllo, Baraye e Coly sono fratelli. Il colore della pelle o la nazionalità non c'entrano nulla, nel bene e nel male ci vogliamo bene tutti. Basta con queste cose, è brutto sentirle per uno sport seguitissimo in Italia, gente che muore o che deve avere paura ad andare allo stadio. Il calcio è bello e siamo rivali solo per cento minuti".