Fonte: parmacalcio1913.com

© foto di Andrea Cantini

Il direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano, ha commentato così il ko della squadra contro il Frosinone (3-2): "C’è rammarico quando una sconfitta arriva negli ultimi minuti. Siamo venuti a giocare qui un po’ rimaneggiati, dopo un primo tempo così così siamo riusciti a recuperare. Mi aspettavo un po’ più di attenzione ma la squadra pur con le assenze ha dato filo da torcere all’avversario: oltre alla parata di Sportiello nel secondo tempo abbiamo avuto due o tre occasioni, siamo stati sfortunati e loro più fortunati su una nostra disattenzione. Questo ci deve servire per cercare di fare punti nelle prossime gare perché come abbiamo visto non ci regala niente nessuno. Chiudere il discorso salvezza stasera? Forse questo non ci ha aiutato, abbiamo fatto molti punti all’andata ma sapevamo di dover soffrire mentre qualcuno pensava sarebbe stato tutto più semplice. Conoscevamo invece questo rischio; non ci aspettavamo così tanti infortuni, ma allo stesso tempo stasera però Sprocati e Ceravolo sono entrati e si sono impegnati giocando bene. Dobbiamo stare attenti e cercare di portare a casa più punti possibili".