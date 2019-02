© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In occasione della conferenza di presentazione di Josè Machin e Abdou Diakhate, il ds del Parma Daniele Faggiano ha risposto a chi gli ha chiesto un commento sul pari ottenuto contro la Juventus. "Quella di sabato è stata una partita che non voglio mettere in bacheca, lì ci metto la C e la B vinte. Il mister è stato bravo a fine primo tempo, mi dispiace che quando perdiamo ci si dimentica di tutto quello di buono è stato fatto. Sono contento per tutti, per la società e per questi ragazzi. E poi per i tifosi che ci tenevano, ma sono sicuro che sarebbero comunque stati contenti della prestazione", le parole riportate da Parmalive.com.