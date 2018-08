Parma, Faggiano: "Fatto il massimo sul mercato. Soddisfatti per ieri"

Al termine di Parma-Udinese, gara valida per la prima giornata del campionato Serie A, il ds del Parma Daniele Faggiano ha parlato così in zona mista: "L’Udinese fa la Serie A da tanto tempo. Questo rigore ci ha tagliato un po’ le gambe ma penso che ci fosse anche se l’azione è andata avanti per qualche minuto. La squadra ha comunque giocato, è normale calare alla lunga distanza perché ragazzi come Grassi e Inglese ancora non sono al massimo della forma. Sapevamo che il mercato fino all’ultimo poteva riservarci delle sorprese, non potevamo prendere calciatori subito all’inizio come fatto lo scorso anno. Ora c’è da soffrire ma partiamo dal presupposto che la squadra gioca e cerca di fare punti e gol. Fare due gol alla prima in assoluto in Serie A non è facile. Poi, dopo, c’è anche il VAR. Ma significa che siamo nella categoria più importante del calcio italiano. Io non mi accontento però sono soddisfatto, perché so che dobbiamo soffrire fino all’ultima partita. Mercato? Abbiamo tanti calciatori in rosa, c’è una lista da rispettare. Non ci sono posti, non bisogna aspettarsi cose che vanno oltre il nostro budget e le nostre risorse altrimenti diamo delle aspettative alla città ed ai tifosi che non ci sono. Abbiamo fatto il massimo di ciò che potevamo fare". Lo riporta il sito ufficiale dei ducali.