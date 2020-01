© foto di Federico Gaetano

Intercettato dai microfoni di Sky Sport, il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano ha commentato l'ultima giornata di mercato: "Siamo contenti del nostro mercato, qualcosa ci manca. Sarà meno contento il nostro allenatore, giustamente, però il mercato è così. Non dimentichiamo che abbiamo preso Kurtic facendo un grosso sacrificio. L'abbiamo preso all'inizio e quando lo prendi i primi giorni al 31 se lo scordano".

Gervinho?

"Stiamo lavorando, non è ancora finito il mercato del Parma. Vediamo, non so cosa stia succedendo".

Matri?

"Lo stimo come uomo e come calciatore, ho visto che si è svincolato. E' stato onesto che con me non è venuto a parlare seppure voi abbiate detto il contrario".

Se Gervinho lascia il nostro campionato ci rimaniamo male:

"Per fermarlo bisognava lanciargli i limoni (ride, ndr). Ancora non sappiamo nulla, vediamo".