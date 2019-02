Intervistato a pochi minuti da Cagliari-Parma ai microfoni di Sky, il ds crociato Daniele Faggiano ha introdotto così il match di oggi: "Partita durissima, il Cagliari vorrà fare risultato. Noi dobbiamo guardarci sempre indietro, ma loro sono una squadra competitiva e sono stati anche sfortunati ultimamente per via degli infortuni. E' una gara importante per entrambe, anche noi dobbiamo riscattarci dopo la sconfitta contro l'Inter".