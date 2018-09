Parma, Faggiano: "Gervinho si è integrato bene, è positivo"

Intervenuto brevemente ai microfoni di Sky prima del match tra Inter e Parma, il ds dei crociati Daniele Faggiano ha parlato in questi termini di Gervinho: "Io e mister D'Aversa lo abbiamo sentito anche prima di portarlo a Parma. E' presto per dare giudizi, o vedremo alla fine se è stata un'intuizione positiva. Si è integrato bene, è un ragazzo positivo, benvoluto dal gruppo e dalla società. Cerchiamo di non fargli mancare nulla".