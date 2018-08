Parma, Faggiano: "Il Bari non mi ha chiesto Di Cesare"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Il portale TuttoBari.com riporta una brevissima dichiarazione rilasciata dal ds del Parma Daniele Faggiano. Queste le parole del dirigente, in merito al possibile ritorno del difensore crociato Valerio Di Cesare in maglia biancorossa: "Di Cesare? Con me non ha parlato nessuno, il giocatore attualmente è fuori lista. E' possibile che il Bari abbia parlato con il procuratore del calciatore".