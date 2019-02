Parma, Faggiano: "Inglese? Se sta bene qui parleremo col Napoli"

© foto di Federico Gaetano

A Radio Marte nel corso della trasmissione Si gonfia la rete è intervenuto Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma: “Cerchiamo di portare a casa la salvezza. Abbiamo affrontato Juve, Inter e Napoli e per questo sembriamo in difficoltà, ma in realtà stiamo giocando bene. Il Napoli a Parma l'ho visto bene come del resto anche all'andata, ma non ho visto male neppure i miei. Certo, un rigore poteva cambiare qualcosa: il primo era giusto toglierlo, il secondo invece c'era. Non è un attacco alla VAR, se c'è un regolamento va rispettato. Inglese? Dobbiamo valutare tante situazioni e non faremo il passo più lungo della gamba. Se Roberto qui sta bene ne parleremo, col Napoli ci sono ottimi rapporti, ma siamo una neopromossa e non dobbiamo dimenticarlo. Inglese può fare bene e da noi è titolare in serie A, credo che questo valga. Schiappacasse è bravo, è valido, abbiamo un buon rapporto con l'Atletico Madrid mentre Gervinho può fare ancora di più. Gli apprezzamenti fanno piacere, soprattutto dai grandi club, ma il mio grande club è Parma e sto bene qui. Già nella gara di andata pensavo che il Napoli avesse qualcosa in più della Juve, ma nello scontro diretto la squadra bianconera ha avuto la meglio. La Juve è compatta, ma il Napoli può fare male sempre e la mentalità di Ancelotti pian piano arriverà”.