© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Spero che Chiellini non si sia fatto niente, non facciamo mercato sulle disgrazie altrui". Raggiunto da Sky, il direttore sportivo del Parma, Danielle Faggiano commenta il possibile ritorno di fiamma della Juventus per Bruno Alves: "Il 30 gennaio non va da nessuna parte, era l'acquisto a cui tenevo più di tutti e sono contento che si parli di lui, dimostra 24-25 anni ed è un grande professionista".

Se dovesse essere lui a chiedere la cessione?

"È un professionista, già stiamo parlando del rinnovo e anzi dobbiamo solo scriverlo. Non faccio certo il rinnovo per mandarlo in prestito, il 30 di gennaio è impensabile".