Il direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano, a margine della conferenza stampa di presentazione di Gianluca Caprari, ha parlato anche di com'è andato il mercato di gennaio del club ducale: "Mi sarei aspettato di fare meno in questo mercato. Gli infortuni ci hanno destabilizzato e l'uscita di Gervinho anche. Non è dipeso da noi che non volevamo fare cassa. Anche la situazione Sepe non ci ha favorito, Alastra me l'avevano chiesto quasi tutte le squadre di Serie B ma non volevamo farlo uscire, poi stare qui dietro a tre portieri non era producente".

