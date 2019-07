Parma, Faggiano: "La sfida con la Juve ha sempre un sapore particolare"

© foto di Federico Gaetano

Il direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano, ha così commentato il calendario dei gialloblù ai canali ufficiali crociati: "L’inizio non è semplice ma è affascinante, la sfida con la Juventus ha sempre un fascino particolare. Speravamo che, non essendo una neo-promossa, l’inizio potesse essere un po’ differente. Va comunque bene così, perché dobbiamo affrontarle tutte per raggiungere il nostro obiettivo".