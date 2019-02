Parma, Faggiano: "Mai discusso seriamente della permanenza di Inglese"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24.it, il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano ha parlato dei vari giocatori di proprietà del Napoli attualmente in prestito ai crociati: "Con la Juventus abbiamo fatto una grande partita, diversa da quella di Napoli. Inglese? Con Giuntoli parlo ogni giorno, ma non abbiamo mai discusso seriamente della permanenza di Inglese perché c'è un problema di soldi. Ma è solo il 6 febbraio, manca troppo al mercato estivo. Abbiamo scelto Sepe come titolare perché auspicavamo un simile percorso: qualcuno ci avrà anche preso per pazzi... Per quanto riguarda Grassi, sta lavorando tanto. Cercheremo di farlo recuperare quanto prima, ma i tempi sono un po' lunghi. L'obiettivo? Resta la salvezza".