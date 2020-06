Parma, Faggiano: "Mai stato vicino alla Roma, sto bene qui"

Intervenuto ai microfoni Sky, il direttore sportivo crociato Daniele Faggiano si è così espresso a pochi minuti dall'incontro con l'Inter: "Coi nerazzurri test per l'Europa? Più che altro è un test per capire come sta la squadra atleticamente. I ragazzi stanno lavorando bene, siamo tutti contenti. Abbiamo ricominciato con 4 punti in 2 partite, oggi possiamo capire le nostre potenzialità. Quanto sono stato vicino alla Roma? Non sono mai stato vicino alla Roma, a Parma mi trovo bene, la città vuole bene a me, al mister e alla squadra. C'è un clima positivo".