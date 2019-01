A pochi minuti da Udinese-Parma, è intervenuto anche il direttore sportivo degli emiliani, Daniele Faggiano. L'ex dirigente del Trapani ha parlato così ai microfoni di Sky: "Il girone di ritorno è un altro campionato, tutte le squadre si rinforzano per cui dobbiamo stare attenti. Non dobbiamo cullarci. Per il mercato avrei preferito la vecchia data di scadenza, così ci saremmo concentrati solo sul campo".