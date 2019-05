Parma, Faggiano: "Mi vergogno, una prestazione inguardabile"

© foto di Andrea Cantini

Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, parla così dopo il brutto ko di Bologna che rimanda ancora la salvezza per la squadra ducale, oggi sconfitta malamente: "Siamo abituati, non possiamo piangerci addosso. Mancano duecento minuti alla fine del campionato e cercheremo di essere noi i padroni del nostro destino, non dobbiamo aspettare quanto fanno gli altri. Forse questo è stato un errore che è stato fatto inconsciamente un po’ da tutti, non solo da noi ma anche dalla piazza e dagli addetti ai lavori. Io, il mister e la società cercavamo di buttare acqua sul fuoco invece. Adesso mancano due gradini per raggiungere il traguardo, ma li stiamo facendo diventare duecento. Non deve accadere. Dispiace per i tifosi, per la città di Parma, per chi lavora per il Parma dietro le quinte e non si vede mai in televisione. Dobbiamo stare uniti, tutti insieme. È giusto che i tifosi se la prendano con me. Ci hanno incitato, ci hanno sempre dato una mano. - evidenza ParmaLive.com - Abbiamo bisogno di loro ragazzi.... Mi prendo gli insulti io e qualcuno lo riporterò alla squadra come è giusto che sia. Quello di stasera non era il Parma, a me non è piaciuto nulla. Attaccare sempre il mister non è il massimo, perché stasera abbiamo preso dei gol non certo per colpa sua. Dovevamo stare più attenti. La prestazione odierna è stata inguardabile. Non pensavamo certo di venire qui a fare una passeggiata, però dopo essere stati sotto con la Sampdoria e aver recuperato, speravamo e pensavamo che la squadra reagisse diversamente e avesse un approccio differente. Non è questo il Parma, ora ci guardiamo tutti in faccia, come abbiamo sempre fatto... a me dispiace e mi vergogno a dover commentare una prestazione del genere. Mi vergogno per tutti i tifosi e per la cittá di Parma, perché sappiamo che la squadra ci tiene tanto".