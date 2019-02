Parma, Faggiano: "Non sarà facile trattenere Inglese"

Intervenuto brevemente ai microfoni di DAZN, il ds del Parma Daniele Faggiano ha commentato la situazione contrattuale di Roberto Inglese, crociato ma in prestito dal Napoli: "A livello contrattuale non è semplice riportarlo qui, serve l'ok del giocatore. Penso si stia trovando bene, come se questa fosse la sua famiglia, è un bravo ragazzo".