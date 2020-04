Parma, Faggiano: "Parma-SPAL? Scritto che perdessimo. Non ho segreti, passione e studio"

Ospite di "30esimo minuto", programma in onda su Toscana Tv, il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano ha affrontato vari argomenti, partendo dai suoi primi anni come dirigente: “Non dimentico le mie esperienze a Bari e Siena con Perinetti e Conte allenatore, anche lì fortunatamente abbiamo vinto. Non posso dimenticare da dove sono partito, in Serie D, Brindisi, Manduria e Grottaglie, poi la mia fortuna è che la portammo in Serie C2, molti non sapranno nemmeno dove sia, si ricordano che scoprimmo Ciccio Caputo, ma in quella squadra c’era anche Lucioni che oggi gioca in Serie A”.

Qual è il segreto per arrivare a questi successi?

“Non c’è un segreto. C’è passione, voglia di arrivare, è un sogno nel cassetto. Devo studiare, aggiornarmi sempre, cercare di stare all’avanguardia perché se ti addormenti ti rubano il mestiere. Io cerco nel mio lavoro di attorniarmi di collaboratori forse più bravi di me”.

Hai fatto tre colpi importanti a Parma: Gervinho, Bruno Alves, personaggi che a Parma hanno ripreso lustro. Come li hai scovati?

“Ci vuole pure un po’ di incoscienza perché Gervinho quando l’ho portato a Parma mi ridevano dietro. Grazie a Dio ho le spalle larghe, sono alto e grosso. Bruno Alves era un mio pallino a Palermo e lo volevo già prendere lì. Andammo a parlare per un altro giocatore con il procuratore e mi aveva detto di sederci e parlarne. Non ho guardato la carta d’identità, il Parma era neopromosso e dovevamo fare una squadra pratica, non belli e neanche giovani”.

Poi dall’Inghilterra hai riportato indietro Darmian. Lavorare a fari spenti è fondamentale:

“Ecco perché qualche tuo collega poi si arrabbia. Dovessi dire tutti i nomi di mercato mi rubano la pagnotta (ride, ndr)”.

Questo virus come cambierà il calcio?

“I giocatori importanti costeranno tanto perché ci sarà più concorrenza dalle altre Nazioni. In Italia sappiamo come reagire, come fare il mercato e concentrarsi su determinate situazioni. In Italia siamo bravi a trasformarci, dobbiamo essere intelligenti e trasformare il calcio guardando tanto anche all’aspetto umano generale. C’è tanta gente che da due mesi non lavora e non ha entrate. I nostri presidenti avranno gli stessi problemi.”

Da un paio di stagioni hai unito allo staff l’addetto all’arbitro Pinzani: cos’ha dato al Parma?

“Nella mia educazione calcistica io sono sempre uno che rompeva le scatole agli arbitri. Ho preso tanti punti e tante squalifiche, forse siamo pari (ride, ndr). Da due anni ho deciso con la mia famiglia di calmarmi, anche perché mio papà non ne poteva più. A me piace studiare le regole del gioco, avevo una tendenza ad arrabbiarmi perché pensavo di conoscere le regole, le regole del gioco non le so tutte io così come non le sanno tutte nemmeno gli arbitri, ma non le sa nessuno. Non è semplice, quando sbaglia un arbitro io a fine partita non ho mai discusso una decisione, durante la partita sì”.

A fine stagione smetterà Rocchi, l’AIA perde un arbitro importante:

“Non è facile parlare di arbitri, in generale. Secondo me si dovrebbe dare più libertà di parola, anche loro sono uomini e possono sbagliare. In Italia per colpa nostra, e per “nostra” includo direttori, allenatori, giornalisti, presidenti, si dà la colpa all’arbitro, ma quando si perde la colpa è di tutti. Non è normale che se noi alla sera rivediamo le trasmissioni sportive non si ha una visione chiara su certe situazioni, se era rosso o no. Rocchi ha arbitrato le migliori partite che ci possono essere, penso meritasse anche qualcosa in più. A livello umano anche se sbaglia tu lo accetti”.

Il Parma come riparte? Si può correre nei parchi ma non ci si può allenare:

“Personalmente penso sia stato fatto un errore di valutazione, o una non-valutazione. Questa mattina ho parlato con chi di dovere, c’è qualcosa che non va. Non posso avere il centro chiuso, poi devo essere certo che i miei calciatori non abbiano contratto il virus ma poi posso mandarli ad allenare e a correre dove ci sono tutti. Parma purtroppo, o per fortuna, non è Firenze, Napoli o Palermo. Parma, Brescia, Bergamo, sono città ancora molto sature di Coronavirus”.

Fino alla sosta questo Parma ha fatto grandi cose, potrebbe andare anche in Europa:

“Il campionato è stato fino ad allora un buon campionato. Con “allora” non intendo Parma-SPAL, perché era scritto che il Parma dovesse perdere o che sarebbe stata una partita senza senso. Se in una partita delle 12.30 cominciano ad arrivare chiamate alle 11.45 da diverse associazioni per spostare, per fare… è normale che i calciatori si distraggano, sono uomini anche loro. Non mi sembra giusto spostare una partita mentre stavano entrando in campo, c’erano state due settimane per parlarne perché a noi avevano rinviato anche quella con il Torino mentre avevamo finito di pranzare. In più, in quella partita, avevamo pranzato alle 9.30 per poi spostarci la partita di un’ora. Qualcosa non mi quadra, quando si fanno le cose bisogna interpellare tutte le componenti”.

Quanto vale Federico Chiesa?

“Innanzitutto voglio fare un saluto al nuovo proprietario delle Fiorentina, sta facendo bene al calcio italiano, si fa sentire quando deve e ha capito come funziona (ride, ndr). Volevo salutare il mio amico Daniele Pradé che non sento da un po’ per motivi diversi. Chiesa vale, vale tanto. Vale per la Fiorentina, per i tifosi e per la Nazionale, non so se riescono a tenerlo però il giocatore chi lo vorrà dovrà pagarlo”.

Sei mai stato vicino alla Fiorentina?

“C’è stato qualcosa ma un pour parler, non c’era niente. Mi avevano messo in difficoltà perché l’ex direttore sportivo era un mio compaesano. L’unica cosa che posso assicurare è che non cercherò mai di sponsorizzarmi, c'è stato qualcosa ma si sono fatte scelte diverse”.