Fonte: ParmaLive.com

Daniele Faggiano, ds del Parma, dai microfoni di Gazzetta.tv commenta le ultime del mercato gialloblù: "Brazao? Vediamo, stiamo completando delle situazioni. Non è fatta al 100%, ma stiamo cercando di chiuderla. Bastoni pronto per il ritorno all'Inter? Ora è pronto per giocare nel Parma, deve fare bene per noi e per se stesso. Poi l'Inter vedrà il da farsi".