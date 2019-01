Parma, Faggiano: "Preso Schiappacasse, Machin innesto di prospettiva"

Fonte: ParmaLive.com

© foto di Federico Gaetano

Ai microfoni di Radio Sportiva, il direttore sportivo Daniele Faggiano ha annunciato l'arrivo di Nicolas Schiappacasse in crociato. Le trattativa però non sembra essere concluse, a dispetto di quanto ha detto il dirigente ducale: "Per adesso abbiamo finito. Machin è un giocatore valido che deve capire di poter fare ancora di più, è un arrivo di prospettiva. Per l'attacco? Siamo contento di quelli che ci sono e abbiamo preso Schiappacasse dall'Atletico Madrid. Bruno Alves? Non l'ha chiesto nessuno".