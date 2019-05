Fonte: ParmaLive.com

© foto di Andrea Cantini

Intervenuto sulle frequenze di Radio Crc, il ds del Parma Daniele Faggiano ha fatto il punto della situazione dopo la salvezza dei crociati, entrando anche nel merito del mercato: "La possibilità di andare in Europa l'avete vista solo voi giornalisti. Il Parma è una neopromossa e ad inizio anno i bookmakers ci davano per spacciati. Non ci aspettavamo tanti infortuni, specialmente in turni infrasettimanali e altri eventi sfortunati, ma andiamo avanti. Il Parma deve pensare a consolidarsi: l'anno prossimo prima la salvezza, poi ben venga se arriva qualcosa in più. Inglese? Abbiamo la possibilità di riscattarlo a 25 milioni: è una situazione particolare, avevo prima fatto un tipo di contratto, poi l'ho dovuto cambiare. E' stato sfortunato perché merita tanto - e siamo stati sfortunati anche noi che non abbiamo potuto usufruirne al massimo. A quelle cifre per noi è impossibile riscattarlo, proverò a contrattare. Su Sepe vedremo, ora pensiamo a finire il campionato nel migliore dei modi, poi ci prenderemo una settimana di pausa e penseremo al mercato".