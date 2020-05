Parma, Faggiano: "Ritiro non è una sfida contro gli altri. Rispettato il protocollo"

Il direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano, ha parlato a Sky Sport nel giorno in cui la squadra ha ripreso gli allenamenti collettivi a Collecchio: "Non siamo andati in ritiro spontaneamente e non è una sfida contro gli altri. Abbiamo rispettato il protocollo che c'era in atto prima, con tanti sacrifici. Tanta gente ha lavorato sul protocollo e non ci sembrava giusto non andare in ritiro. I ragazzi non erano entusiasti ma fare colazione e allenarsi insieme era già previsto, quindi è cambiato solo il dormire. Adesso siamo pronti, vedremo come sarà il prossimo protocollo. Nel caso in cui fosse allentato tutti tornerebbero a casa".

Quale sarà il programma del giorno?

"Staremo sempre attenti, le partitelle dopo due mesi di inattività forzata, anche se tutti hanno lavorato, le faremo nelle prossime settimane. Adesso si svolgeranno dei test, in due fasi, mattina e pomeriggio".