Parma, Faggiano: "Rog cercato in estate, ora attenti alle nostre casse"

© foto di Federico Gaetano

Sulle frequenze di Radio Crc è intervenuto Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma che ha commentato l'interesse per il centrocampista del Napoli Marko Rog. "Possibile affare in prestito? Sento spesso Giuntoli, ma di mercato non abbiamo parlato, anche per rispetto della mia squadra. Campionato già chiuso? Io penso al mio campionato e non posso guardare agli altri. Non posso negare che la Juve ha un altro passo rispetto alle altre. Rog? L’avevo cercato anche questa estate, ma adesso non so. Noi dobbiamo essere attenti alle nostre casse e la situazione Grassi, sotto questo punto di vista, pesa”, le parole del dirigente degli emiliani.