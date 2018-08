Parma, Faggiano: "Sapevamo del problema lista. Aspettiamo"

Fonte: Parmalive.com

Intervenuto in conferenza stampa, il direttore sportivo crociato Daniele Faggiano, prima di introdurre i tre nuovi acquisti, ci ha tenuto a fare il punto della situazione circa la questione relativa alla lista presentata per la stagione 2018-2019: "Prima di presentare i nuovi ragazzi, vorrei precisare alcune situazioni. Le liste si costruiscono con 17 Over, 4 giocatori cresciuti nei settori giovanili italiani, Under illimitati e giocatori bandiera. C'è un piccolo problema riguardo al giocatore bandiera, ma non nostro. Vi spiego: se l'anno scorso Gazzola era considerato giocatore bandiera in B, dovrebbe esserlo anche quest'anno, giusto? Noi abbiamo effettuato delle valutazioni considerando ciò. Sapendo però che ogni Lega la pensa diversamente, abbiamo fatto richieste dal primo giorno in cui siamo saliti in A. Ad oggi, non abbiamo ricevuto risposta. Questo è il piccolo equivoco che si è creato, ma lo sapevamo che c'era questo problema. In più abbiamo qualche infortunato: dobbiamo valutare se si tratta di problemi di lungo corso o di breve durata. Se fossero stati bene Munari, Dezi e altri, non avremmo preso altri giocatori".

Aspettate una risposta dalla Lega per la situazione Gazzola?

"Sì, dopo vedremo il da farsi".

Cosa ne pensa dei tre nuovi acquisti?

"Qualche squadra italiana voleva Bruno Alves, nonostante avesse già fatto le visite mediche con noi. Roberto Inglese era ambito da altre società, mentre per quanto riguarda Sierralta, l'Udinese lo rivoleva indietro per poterlo dare ad un'altra squadra. Io sono orgoglioso del fatto che questi tre ragazzi facciano parte della nostra famiglia. Non c'è bisogno di presentazioni per Bruno Alves: è stato uno dei primi acquisti del nuovo Parma, è un giocatore fondamentale per la squadra. Ci tenevo tanto a portarlo qui, sono felicissimo. Può darci tanto, soprattutto dopo l'addio al calcio di Lucarelli: serviva un uomo e un calciatore con le sue doti, sia umane che professionali".