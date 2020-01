Parma, Faggiano: "Sepe? E' tra i primi cinque portieri italiani"

© foto di Andrea Cantini

Intervenuto brevemente ai microfoni di Sky prima del match contro la Juventus, il ds del Parma Daniele Faggiano ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Kulusevski? Con Paratici parlavamo proprio di quello. Qualcuno non ha capito la trattativa. Qualcuno ci ha attaccati in modo non consono, perché non lo abbiamo lasciato subito alla Juve. Ma erano accordi presi in precedenza con l'Atalanta. Non abbiamo assolutamente favorito altre squadre, sono ragionamenti contorti ma sono fastidiosi per noi che li viviamo in prima persona".

Che partita ti aspetti da lui?

"E' normale che gli sia un po' cambiata la vita. Come lo abbiamo conosciuto in ritiro, sappiamo che è un professionista. Lui ci mette l'impegno e non vuole mai perdere, giovedì era molto nervoso perché abbiamo perso. Ha una mentalità importante, vuole sempre vincere: può sbagliare una partita, ma spero non sia questa".

Su Sepe:

"Sì, è in prestito con obbligo di riscatto. Spero che continui a fare così, penso sia tra i primi cinque. Qualcuno se ne sta accorgendo, per noi ha fatto bene".