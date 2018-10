Parma, Faggiano: "Sepe ha qualità, non c'erano dubbi sul suo valore"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Daniele Faggiano, ds del Parma, ha parlato attraverso le frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del confronto di sabato scorso tra Napoli e Juventus. "Sono le squadre accreditate a vincere il campionato ma - ha detto il dirigente emiliano - se i bianconeri continuano così sarà dura per tutti. La gara di sabato è stata aperta, anche in inferiorità numerica i partenopei hanno avuto l’opportunità di pareggiare". Faggiano ha poi parlato dei ragazzi presi in prestito dal Napoli durante la scorsa estate: "Sepe ha grandi qualità, con noi sta facendo bene e sapevamo di doverlo aspettare perché veniva da due anni senza giocare, ma non avevamo alcun dubbio sul suo valore. Tutti gli azzurri in prestito sono molto importanti per noi”, le sue parole.