© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Corriere Salentino, il ds del Parma Daniele Faggiano ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Sono contento che il Lecce sia tornato in Serie A; per due partite saremo avversari, ma sono amico di Liverani e del presidente Meluso. Ho avuto alcuni giocatori come Lucioni e Rispoli, ma non posso dare giudizi. La Serie A quest'anno è un campionato molto più competitivo, anche Babacar per il Lecce è un colpo importante".