Parma, Faggiano: "Settimana importante. Non ci sono squadre cuscinetto"

Fonte: parmalive.com

© foto di Federico Gaetano

Ai microfoni di Tv Parma ha parlato il ds crociato Daniele Faggiano che si è così espresso sulla prossima, importantissima, sfida col Frosinone: "Settimana importante, anche se lo sono tutte perché al primo errore lo paghi. Un crocevia importante ma i ragazzi devono stare tranquilli come a Genova, Milano o col Cagliari. Questo è un torneo difficile e senza squadre cuscinetto, ma noi ci dobbiamo salvare e soffrire senza esaltarci per le grandi vittorie. Dobbiamo stare attenti su tutto, abbiamo fatto anche degli errori prima dell'autogol di Gagliolo che il mister aveva sottolineato e invece non siamo stati attenti".