Parma, Faggiano: "Siamo consapevoli, ma pensiamo alla salvezza"

© foto di Federico Gaetano

Daniele Faggiano, dirigente sportivo del Parma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare del momento dei gialloblù, sesti in classifica e in zona Europa League:

Si aspettava questo inizio?

"Noi siamo consapevoli di quello che stiamo facendo, ma pensiamo alla salvezza. Non me lo aspettavo, ma il lavoro viene da lontano. Partendo da quest'estate abbiamo fatto un gran lavoro e tantissimi sacrifici. Non abbiamo mai perso la voglia di far bene. L'obiettivo rimane la salvezza, ma vogliamo anche trovare la stabilità in serie A. Questo inizio ci fa ben sperare, ma le insidie sono sempre dietro l'angolo".

Ci racconta l'intuizione Gervinho?

"Abbiamo valutato tanti giocatori con le sue caratteristiche, ma abbiamo anche valutato soluzioni economicamente giuste. L'intuizione è arrivata anche grazie al colloquio con i suoi procuratori. Ci hanno dato una mano. Anche Gervinho si è messo subito a disposizione. Noi gli abbiamo dato molte responsabilità, lui si è fatto volere bene da tutti. Smentisco tutte le voci di mercato, a gennaio non va da nessuna parte".

Rimane un cammino importante.

"Dobbiamo vederlo a fine anno. Gli elogi fanno piacere, ma dobbiamo comunque analizzare il tutto a fine stagione.Voglio dire una cosa: dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Gli infortuni del Milan non devono trarci in inganno: hanno un grande allenatore e un grande gruppo".

La trasferta a San Siro è stata importante per voi.

"È uno stadio importante, ma preferirei non parlarne. Dobbiamo pensare al futuro non al passato. Ho visto un gruppo che si è unito e si è compattato al gol di Dimarco: quello mi ha fatto ben sperare".